В Івано-Франківську сталася стрілянина, є поранений

В Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої поранення дістав 45-річний місцевий житель.

Про це повідомляє у Facebook поліція Івано-Франківської області.

"30 червня, о 19:40 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 192 невідомий стріляв у чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Причини і обставини стрілянини встановлюються. У поліції визначаться з кваліфікацією події після проведення першочергових слідчих дій.

В області ввели оперативний план "Сирена". Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.

У рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.

Фото: Нацполіції