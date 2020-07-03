У Польщі за добу виявили 259 нових випадків коронавірусу

За минулу добу у Польщі виявлено 259 нових випадків інфікування коронавірусом, 15 людей померли; при цьому загальна кількість інфікованих зросла до 35 405.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 35 405; 1507 осіб померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 259 нових випадків інфікування, померло 15 хворих.

На сьогодні в Польщі одужала вже 22 551 особа.

У лікарнях перебувають 1743 пацієнти з коронавірусом, 84 790 людей - на домашньому карантині, 13 478 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено майже 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 27,8 тисячі.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12 шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня поновлено авіасполучення між Польщею та Україною.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 023 455 випадків зараження коронавірусом, зокрема 524 881 летальний, одужало 6 178 566 осіб.

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