У Польщі за добу виявили 259 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.
"Кількість інфікованих коронавірусом – 35 405; 1507 осіб померли", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 259 нових випадків інфікування, померло 15 хворих.
На сьогодні в Польщі одужала вже 22 551 особа.
У лікарнях перебувають 1743 пацієнти з коронавірусом, 84 790 людей - на домашньому карантині, 13 478 осіб - під епідеміологічним наглядом.
На цей час у Польщі проведено майже 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 27,8 тисячі.
Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12 шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом.
З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня поновлено авіасполучення між Польщею та Україною.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 023 455 випадків зараження коронавірусом, зокрема 524 881 летальний, одужало 6 178 566 осіб.
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