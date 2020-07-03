Вибух на фабриці феєрверків у Туреччині: загинули двоє людей і понад 70 поранені

На північному заході Туреччини у місті Хендек, що у провінції Сакар'я, внаслідок вибуху на підприємстві з виробництва феєрверків загинуло двоє людей і 73 особи зазнали поранень.

Про це поінформувало Управління з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Аварія сталася близько 11.15 на фабриці феєрверків у провінції Сакар'я, в Хендеку, - це виробнича аварія, і згідно з інформацією, отриманою від керівництва регіону, джерел випромінювання на фабриці немає», - заявили в AFAD.

За словами міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі, в результаті вибуху двоє людей загинули, 73 особи зазнали поранень.

До гасіння пожежі, яка виникла внаслідок вибуху, залучено один літак, два вертольоти та 15 пожежних бригад.

Як повідомив генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман, громадян України серед постраждалих від вибуху немає.

Раніше губернатор Сакар'ї Четін Октай Калдирим заявляв про 41 потерпілого внаслідок вибуху на фабриці феєрверків у районі Хендек.

Фото: Анадолу