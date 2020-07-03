На турецькій фабриці феєрверків стався вибух, десятки постраждалих

У результаті вибуху на фабриці феєрверків у північно-західній турецькій провінції Бурса постраждала 41 особа.

Про це повідомляє Anadolu.

«Губернатор Сакара Четін Октай Калдирим повідомив, що, за попередніми даними, в результаті вибуху на фабриці феєрверків постраждала 41 людини, загиблих немає», - йдеться в повідомленні.

Керівництво підприємства поінформувало, що на момент вибуху на виробничому майданчику перебувало від 150 до 200 людей.

Інцидент стався в п'ятницю вранці в районі Хендек, а сам звук вибуху був чутний за 50 км від підприємства.

Причини інциденту поки не встановлено.

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За дорученням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, до місця вибуху відбули міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа і міністр у справах сім'ї, праці та соціального захисту Зехра Зюмрют Сельджук.

Фото: Anadolu