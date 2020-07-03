На турецькій фабриці феєрверків стався вибух, десятки постраждалих
Про це повідомляє Anadolu.
«Губернатор Сакара Четін Октай Калдирим повідомив, що, за попередніми даними, в результаті вибуху на фабриці феєрверків постраждала 41 людини, загиблих немає», - йдеться в повідомленні.
Керівництво підприємства поінформувало, що на момент вибуху на виробничому майданчику перебувало від 150 до 200 людей.
Інцидент стався в п'ятницю вранці в районі Хендек, а сам звук вибуху був чутний за 50 км від підприємства.
Причини інциденту поки не встановлено.
За дорученням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, до місця вибуху відбули міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа і міністр у справах сім'ї, праці та соціального захисту Зехра Зюмрют Сельджук.
Фото: Anadolu