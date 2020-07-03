В Росії кількість випадків COVID-19 наближається до 670 тисяч

Протягом минулої доби в Російській Федерації виявили 6 710 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 666 941-го.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксовано в Москві - 659; 298 - в Московській області, 271 - в Ханти-Мансійському АО, 263 - в Санкт-Петербурзі, 249 - в Іркутській, 229 - в Нижньогородській, 227 - у Свердловській областях.

З початку епідемії від COVID-19 в країні померли 9844 людини, за минулу добу - 176 пацієнтів.

Станом на четвер визнано, що одужали 8879 осіб, загалом з початку епідемії - 437 155.

ЗМІ публікують розслідування про те, що Росія «вийшла на плато» за захворюваністю на COVID-19 до голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ та «обнулення» президентських термінів Путіна (25 червня - 1 липня) завдяки статистичним підтасовкам та іншим хитрощам.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 010 562 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 524 559 летальних, одужали 6 168 947 осіб.