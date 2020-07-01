В РФ від коронавірусу за добу померли 215 осіб, хворих – понад 653 тисячі
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено в Москві (611), Московській області (306), Санкт-Петербурзі (262), Ханти-Мансійському автономному окрузі (261), Свердловській (256), Іркутській (248) і Нижньогородській (228) областях.
З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 9 521 особа, за минулий день 215 пацієнтів. Зазначається, що з початку літа востаннє подібне число летальних випадків (216) фіксувалося 10 червня.
Одужали за вівторок 10 262 особи, а всього з початку епідемії - 422 235.
Напередодні Міноборони Росії офіційно повідомило, що загальне число випадків зараження коронавірусом у російській армії досягло 6 403 осіб. Водночас у РФ триває призовна кампанія.
За інформацією міжнародної неурядової організації Press Emblem Campaign (PEC), з 1 березня по 30 червня 2020 року внаслідок захворювання COVID-19 в Росії померло щонайменше 5 журналістів.
За даними Worldometer, в світі підтверджено 10 614 903 випадки зараження коронавірусом, включаючи 514 628 летальних, одужали 5 824 883 особи.
фото: CTK Photo