Кім Чен Ин пояснив, чому в КНДР немає COVID-19
Про це повідомляє ВВС.
«Північнокорейський лідер Кім Чен Ин привітав «блискучий успіх» своєї країни в боротьбі з COVID-19», - йдеться в повідомленні.
На засіданні політбюро у четвер Кім Чен Ин «докладно проаналізував шестимісячну національну надзвичайну протиепідемічну роботу», зазначивши, що успіх у боротьбі з вірусом був досягнутий далекоглядним керівництвом ЦК партії».
Він також підкреслив важливість підтримки «максимальної готовності без ... ослаблення на протиепідемічному фронті», додавши, що вірус все ще присутній в сусідніх країнах.
Нагадаємо, півроку тому Північна Корея закрила свої кордони і ізолювалася від світу. Уряд країни стверджує, що у них не було випадків зараження вірусом, однак аналітики кажуть, що це малоймовірно.
Фото: Yonhap