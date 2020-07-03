Кім Чен Ин пояснив, чому в КНДР немає COVID-19

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що коронавірус не проник в країну завдяки роботі ЦК Трудової партії та злагодженості народу республіки.

Про це повідомляє ВВС.

«Північнокорейський лідер Кім Чен Ин привітав «блискучий успіх» своєї країни в боротьбі з COVID-19», - йдеться в повідомленні.

На засіданні політбюро у четвер Кім Чен Ин «докладно проаналізував шестимісячну національну надзвичайну протиепідемічну роботу», зазначивши, що успіх у боротьбі з вірусом був досягнутий далекоглядним керівництвом ЦК партії».

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Він також підкреслив важливість підтримки «максимальної готовності без ... ослаблення на протиепідемічному фронті», додавши, що вірус все ще присутній в сусідніх країнах.

Нагадаємо, півроку тому Північна Корея закрила свої кордони і ізолювалася від світу. Уряд країни стверджує, що у них не було випадків зараження вірусом, однак аналітики кажуть, що це малоймовірно.

Фото: Yonhap