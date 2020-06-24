Лідер КНДР вирішив відкласти план військових дій стосовно Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив рішення відкласти план здійснення військових дій щодо Південної Кореї на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК з посиланням на матеріали засідання Центрального військового комітету Трудової партії Кореї сьомого скликання, який відбувся у форматі відеоконференції.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) зазначає, що під час засідання розглядалися основні проєкти воєнної політики, доповіді та постанови, які будуть виноситися на п'яту сесію Центрального військового комітету.

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Під час засідання були розглянуті документи, що відображають "державні заходи щодо подальшого зміцнення військової сили стримування країни".

Як повідомлялося, минулого тижня КНДР підірвала міжкорейський офіс комунікації в прикордонному місті Кесонг, що був символом примирення між обома Кореями. Відносини між Сеулом та Пхеньяном дедалі загострюється.

Фото: Yonhap