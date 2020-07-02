Путін заявив, що Росія ще не сформувалася після розпаду СРСР

Президент РФ Володимир Путін заявив, що після розпаду Радянського Союзу Росія ще перебуває в стадії формування.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Сучасна Росія, безумовно, перебуває ще в стадії формування, становлення. Це стосується всіх аспектів нашого життя: і політичної системи, і економіки тощо. Ми багато в чому ще дуже вразливі, у нас багато, як кажуть в народі, зроблено на живу нитку... Нам потрібні внутрішня стабільність і час для зміцнення країни, всіх її інституцій. Тому ще раз дякую тим, хто підтримав поправки", - сказав Путін за підсумками голосування щодо поправок до конституції РФ.

Як повідомила голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова, за попередніми результатами явка на загальноросійському голосуванні становила 67,97%. Результати: "так" - 77,92%, "ні" - 21,27%.

Російські опозиційні політики та активісти піддали жорсткій критиці численні й різноманітні порушення під час цього голосування, процедура якого не прописана в російських законах.

Як відомо, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції. Одна із запропонованих змін стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.