Путін заявив, що Росія ще не сформувалася після розпаду СРСР

Путін заявив, що Росія ще не сформувалася після розпаду СРСР

Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін заявив, що після розпаду Радянського Союзу Росія ще перебуває в стадії формування.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Сучасна Росія, безумовно, перебуває ще в стадії формування, становлення. Це стосується всіх аспектів нашого життя: і політичної системи, і економіки тощо. Ми багато в чому ще дуже вразливі, у нас багато, як кажуть в народі, зроблено на живу нитку... Нам потрібні внутрішня стабільність і час для зміцнення країни, всіх її інституцій. Тому ще раз дякую тим, хто підтримав поправки", - сказав Путін за підсумками голосування щодо поправок до конституції РФ.

Як повідомила голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова, за попередніми результатами явка на загальноросійському голосуванні становила 67,97%. Результати: "так" - 77,92%, "ні" - 21,27%.

Читайте також: Україна закликає ООН засудити російське "голосування" на окупованих територіях

Російські опозиційні політики та активісти піддали жорсткій критиці численні й різноманітні порушення під час цього голосування, процедура якого не прописана в російських законах.

Як відомо, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції. Одна із запропонованих змін стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-