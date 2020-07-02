Сенатор США ініціював поправку щодо санкцій проти Путіна та Шойгу

Старший член комітету Сенату США з питань міжнародних відносин Боб Менендез виступив із законодавчою ініціативою у вигляді поправки із санкціями проти РФ і особисто президента Володимира Путіна через зловмисну активність Росії в Афганістані проти США.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці сенатора.

"Мета (поправки – ред.): вимога запровадити санкції проти уряду Російської Федерації у зв'язку із виплатою ним винагород за вбивства службовців Збройних сил США та членів місії "Рішуча підтримка", очолюваної НАТО", - зазначається в законодавчій ініціативі.

Як підкреслюється в документі, з появою все більшої кількості деталей про "мерзенну російську кампанію" президент США Дональд Трамп ще раз підтвердив, що він не здатний захистити американські війська та країну.

"Конгрес повинен знову проявити активність й захистити наших людей та установи від агресії Кремля", - зазначається в документі.

Санкції, зокрема, передбачають запровадження дипломатичних та економічних обмежень проти президента Росії Володимира Путіна, його міністра оборони Сергія Шойгу та інших посадових осіб, пов'язаних з антиамериканською діяльністю російських сил в Афганістані. Крім того, пропонується введення банківських обмежень проти суб'єктів господарювання в оборонній галузі Росії, а також розширення санкцій проти російських олігархів, близьких до Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією The New York Times, розвідка США виявила підтвердження, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, щоби ті вбивали військових США та міжнародної коаліції в Афганістані.