Євросоюз спростив візовий режим із Білоруссю

Угоди між Євросоюзом і Білоруссю про спрощення візового режиму та реадмісію набули чинності 1 липня.

Про це інформує Європейська комісія.

«Набули чинності угоди ЄС - Білорусь про спрощення візового режиму та про реадмісію. Ці домовленості є важливим кроком до зміцнення контактів Євросоюзу з народом та громадянським суспільством Білорусі. Вони відкриють шлях до підвищення мобільності громадян, сприятимуть тіснішим зв’язкам між ЄС і Білоруссю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після скасування тимчасових обмежень на подорожі, запроваджених для протидії пандемії COVID-19, громадяни Білорусі зможуть подорожувати до ЄС добре організованим та безпечним шляхом.

Як повідомлялося, відповідні угоди спрощують для громадян Білорусі отримання короткострокових віз для відвідування ЄС, встановлюють фіксований візовий збір у 35 євро та позбавляють від сплати такого збору певні категорії громадян. Крім того, скорочено термін для прийняття рішення консульськими установами ЄС щодо відповіді на візові заявки. Певні категорії громадян, включаючи журналістів, студентів, членів офіційних делегацій, можуть отримувати багаторазові візи терміном до 5 років, які будуть чинними за наявності документів про мету поїздки.

Такі заходи здійснюються на основі взаємності. Білорусь уже запровадила спрощений режим оформлення віз для громадян Євросоюзу.

ЄС і Білорусь підписали угоди про спрощення візового режиму і реадмісію 8 січня 2020 року. Обидва документи були ратифіковані білоруською стороною 2 квітня. Європейський парламент погодив їх 13 травня, і Рада ЄС завершила процес ратифікації 27 травня.