Росія пропонувала Білорусі віддати 95% повноважень на "наднаціональний рівень"

Росія в 2019 році пропонувала Білорусі передати на наднаціональний рівень 95% повноважень.

Про це заявив посол Білорусі в РФ Володимир Семашко на онлайн-брифінгу, приуроченому до Дня Незалежності Білорусі, повідомляє БелТА.

За словами дипломата, одна з пропозицій російської сторони щодо подальшого розвитку інтеграції, зроблена в 2019 році, передбачала передачу Білоруссю на наднаціональний рівень 95% повноважень.

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Водночас, як пише Інтерфакс, посол РФ у Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що відновлення діалогу щодо поглиблення інтеграції двох країн у рамках Союзної держави "не загрожує їх суверенітету". Раніше Мезенцев анонсував засідання союзного Радміну, яке відбудеться до кінця поточного року, на якому планується відновити роботу з узгодження інтеграційних "дорожніх карт".

Як повідомлялося, 7 грудня 2019 року в Сочі пройшли переговори президентів Білорусі і РФ Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Вони тривали п'ять з половиною годин.

На 8 грудня планувалося підписання інтеграційних документів, яке мало бути приурочено до 20-річчя договору про створення Союзної держави Білорусі і Росії, але жодні документи не були підписані.

У Мінську 7 і 8 грудня проходили мітинги проти інтеграції Білорусі з Росією.