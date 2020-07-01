В італійському містечку 40% інфікованих перенесли COVID-19 без симптомів

Науковці встановили, що в містечку Во на півночі Італії 40% осіб, інфікованих коронавірусом, перенесли хворобу без симптомів.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному університетом Падуї (Італії) та лондонським Імперським коледжем, повідомляє сайт коледжу.

"Близько 40 відсотків пацієнтів з позитивними результатами не мали симптомів хвороби", - вказують науковці.

Оскільки всі виявлені інфіковані городяни - як із симптомами, так і без - були ізольовані, дослідники вважають, що це допомогло уповільнити поширення захворювання, ефективно стримуючи його протягом декількох тижнів.

Результати дослідження також показують, що вірус перебував в організмі пацієнтів у середньому від 8 до 14 днів. Таким чином, удалося знайти підтвердження того, що масове тестування у поєднанні з ізоляцією інфікованих осіб може швидко зупинити спалахи епідемії.

Читайте також: В Італії заборонили ручну поклажу в літаках через коронавірус

У містечку Во, населення якого становить близько 3 200 осіб, було встановлено суворий карантин на 14 днів після першої в Італії смерті від коронавірусу 21 лютого.

Як повідомлялося, у світі підтверджено понад 10 млн 412 тис. випадків зараження коронавірусом. Померли 508,2 тис. осіб, одужали – 5,67 млн.