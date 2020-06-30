Франція закрила свою найстарішу атомну станцію

Французька державна енергетична компанія EDF закрила найстарішу атомну станцію в Фессенхаймі на кордоні з Німеччиною.

Про це повідомляє Deutsche welle.

"Для робітників Фессенхайма це є зануренням у пекло. Найбільш екологічний інструмент утилізується з екологічних причин", - заявив найбільша профспілка Франції CGT.

Був призупинений другий і останній реактор, який працює на станції.

У понеділок десятки співробітників зібралися в Фессенхаймі, щоб попрощатися з підприємством, на якому вони працювали.

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Разом з тим, рішення про закриття ядерного об'єкта зустріло схвалення екологічних активістів, які назвали цю подію "історичним моментом" для країни.

Після ядерної катастрофи на Фукусімі тодішній президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв закрити станцію у Фессенхаймі, але тільки у 2018 році його наступник Еммануель Макрон розпочав цей процес.

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Без Фессенхайма у Франції працюватиме 56 реакторів на 18 атомних станціях. Вони виробляють близько 70% електроенергії для країни. Більше реакторів лише у США - 98. Франція залишається найбільшим споживачем ядерної енергії у світі.

Фото: France 3