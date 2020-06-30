Склад Amazon у Оттаві евакуювали через витік чадного газу
Укрінформ
Усіх співробітників розподільчого центру Amazon в Оттаві було евакуйовано через витік токсичного чадного газу.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці пожежної служби Оттави у Тwіttеr.
“Прибули за викликом щодо витоку чадного газу в логістичному центрі Amazon. Усіх людей було безпечно евакуйовано”, - повідомили пожежники.
Зазначається, що на місці інциденту триває розслідування, яке має встановити джерело токсичного газу.
Спорудження розподільчого центру Amazon в Оттаві був завершено лише минулого року. Очікувалося, що у ньому працюватимуть сотні співробітників, однак до початку пандемії й запровадження обов’язкових принципів дистанціонування, він не встиг запрацювати на повну проєктну потужність.