Польські митники на кордоні виявили 10 кілограмів контрабандного бурштину з України

Митна служба Польщі виявила у вантажівці, яка в’їжджала до РП з України у пункті пропуску “Дорогуськ-Ягодин”, 10,5 кілограмів контрабандного бурштину.

Про це повідомила митна служба РП, інформує Gov.pl.

“24 червня митники з Дорогуська перевірили вантажний автомобіль, який в’їжджав з України до Польщі. У кріпленні причепа було 10,5 кілограмів необробленого бурштину”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна з брил бурштину важила майже 1,4 кг. Митники відзначили, що настільки великі брили перевозяться контрабандою надзвичайно рідко. Як правило, бурштин намагаються нелегально перевезти до Польщі у вигляді дрібного каміння.

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Водій автомобіля визнав спробу ввезення контрабанди. Він пояснив, що куплений в Україні бурштин він хотів продати у Гданську.

Слідство у цій справі веде митно-податкова служба у Любліні.

До слова, цьогоріч на кордоні в Люблінському воєводстві польські митники виявили понад 40 кілограмів контрабандного бурштину.