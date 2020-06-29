Турок намагався вивезти через Чорноморський порт понад 20 кілограмів бурштину

Громадянин Туреччини намагався вивезти через Чорноморський порт 23 кг бурштину, з них 16 кг обробленого.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Учора ввечері в Чорноморському порту прикордонники спільно з митниками здійснювали оформлення теплоходу Sea Partner на виїзд до Туреччини. Близько 20.00 на прикордонно – митний контроль прибув вантажний транспортний засіб Mercedes турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. В результаті огляду автомобіля спільна прикордоно - митна група виявила приховане в кабіні водія "сонячне каміння"", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, іноземець завчасно підготувався до подорожі та приховав бурштин у поліетиленових пакетах в обшивці спального місця.

Усього прикордонники Одеського загону дістали зі сховку майже 23 кг каміння, з них приблизно 16 кг обробленого.

Попередня вартість бурштину складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепа оцінений приблизно у 350 тисяч гривень, він вилучений до рішення суду.