Турок намагався вивезти через Чорноморський порт понад 20 кілограмів бурштину

Турок намагався вивезти через Чорноморський порт понад 20 кілограмів бурштину

Укрінформ
Громадянин Туреччини намагався вивезти через Чорноморський порт 23 кг бурштину, з них 16 кг обробленого.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Учора ввечері в Чорноморському порту прикордонники спільно з митниками здійснювали оформлення теплоходу Sea Partner на виїзд до Туреччини. Близько 20.00 на прикордонно – митний контроль прибув вантажний транспортний засіб Mercedes турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. В результаті огляду автомобіля спільна прикордоно - митна група виявила приховане в кабіні водія "сонячне каміння"", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, іноземець завчасно підготувався до подорожі та приховав бурштин у поліетиленових пакетах в обшивці спального місця.

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Усього прикордонники Одеського загону дістали зі сховку майже 23 кг каміння, з них приблизно 16 кг обробленого.

Попередня вартість бурштину складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепа оцінений приблизно у 350 тисяч гривень, він вилучений до рішення суду.

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