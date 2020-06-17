На Рівненщині поліціянти вилучили бурштину на $1,2 мільйона

На Рівненщині поліціянти вилучили бурштину на $1,2 мільйона

Укрінформ
Поліція Рівненської області вилучила бурштину на 1,2 мільйона американських доларів.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції

"У Рівненській області поліція вилучила бурштину на 1,2 млн дол. США. Вага - 858 кг. За попередніми даними, частина каміння має історичну цінність. 16 червня співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каміння", - йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців місцеві жителі організували скупку незаконно видобутого каміння, яке надалі експортували за межі країни поза митним контролем.

Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.

Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на «чорному» ринку починається від $10 тисяч.

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Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 лютого ухвалила закон “Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину”. Відповідне рішення підтримали 390 народних депутатів. 5 березня Президент Зеленський підписав цей закон.

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