На Рівненщині поліціянти вилучили бурштину на $1,2 мільйона

Поліція Рівненської області вилучила бурштину на 1,2 мільйона американських доларів.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції

"У Рівненській області поліція вилучила бурштину на 1,2 млн дол. США. Вага - 858 кг. За попередніми даними, частина каміння має історичну цінність. 16 червня співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каміння", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців місцеві жителі організували скупку незаконно видобутого каміння, яке надалі експортували за межі країни поза митним контролем.

Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.

Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на «чорному» ринку починається від $10 тисяч.

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Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 лютого ухвалила закон “Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину”. Відповідне рішення підтримали 390 народних депутатів. 5 березня Президент Зеленський підписав цей закон.