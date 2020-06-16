Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у "бурштиновій справі", в якій обвинувачуються колишні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков.

Про це інформує пресслужба суду.

"У Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання за обвинуваченням шістьох осіб, у тому числі двох екснардепів 8 скликання, в одержанні неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході судового засідання прокурор вручив копії обвинувальних актів. Колегія суддів ВАКС призначила наступне судове засідання на 17 червня 2020 року, о 10:00.

У суді нагадали, що суд п'ять разів переносив підготовче засідання у справі через неявку фігурантів.

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року Верховна Рада України задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та надала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило щонайменше 5 епізодів злочинної діяльності, в результаті якої підозрювані отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроєктів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.