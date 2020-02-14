Бурштинова справа: ексдепутату відмовили у стягненні 100 мільйонів “моральної шкоди”

Печерський райсуд Києва відмовив колишньому народному депутату, який фігурує у “бурштиновій справі”, у стягненні 100 млн грн моральної шкоди з Національного антикорупційного бюро, Генпрокуратури і Держказначейства.

Відповідне рішення ухвалено 11 лютого, повідомляє пресслужба НАБУ.

“Колишньому народному депутату, обвинуваченому у так званій «бурштиновій справі», відмовлено у задоволенні позову до Національного антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури та Державної казначейської служби про стягнення 100 млн грн з держбюджету”, - йдеться у повідомленні.

У НАБУ нагадали, що колишній народний депутат вимагав відшкодування за рахунок держбюджету 100 млн грн моральної шкоди, якої, на його думку, він зазнав унаслідок проведення оперативно-розшукових заходів детективами НАБУ.

Як повідомлялося, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні («бурштинова справа»). Через імовірну причетність до протиправних дій службовців правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спецоперації.

19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів VIII скликання Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроєктів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох колишніх народних депутатів та ще двох осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому — до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де він триває досі.