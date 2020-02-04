ВАКС вдруге відклав підготовче засідання у “бурштиновій справі”
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"4 лютого у Вищому антикорупційному суді заплановано підготовче судове засідання у справі про обвинувачення 6 осіб, у тому числі двох народних депутатів України 8 скликання, причетних до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Однак вказане засідання вдруге поспіль не відбулось через неявку до суду одної з обвинувачених", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наступне призначено на 9 годину 30 хвилин 24 березня 2020 року.
Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.
11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроєктів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.