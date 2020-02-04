ВАКС вдруге відклав підготовче засідання у “бурштиновій справі”

Вищий антикорупційний суд друге відклав підготовче засідання у так званій “бурштиновій справі”.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"4 лютого у Вищому антикорупційному суді заплановано підготовче судове засідання у справі про обвинувачення 6 осіб, у тому числі двох народних депутатів України 8 скликання, причетних до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Однак вказане засідання вдруге поспіль не відбулось через неявку до суду одної з обвинувачених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступне призначено на 9 годину 30 хвилин 24 березня 2020 року.

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроєктів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.