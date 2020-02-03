Комітет Ради провів виїзне засідання в НАБУ із Ситником і Холодницьким

Комітет ВРади з питань антикорупційної політики провів виїзне закрите засідання у НАБУ за участі директора відомства Артема Ситника, а також керівника САП Назара Холодницького.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань антикорупційної політики сьогодні, 3 лютого, провів виїзне засідання в приміщенні Національного антикорупційного бюро. Засідання відбулося за участю керівників Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького", - йдеться у повідомленні.

У ході засідання відбулася дискусія з обговорення проблемних питань роботи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зазначається, що захід було заплановано відповідно до рішення Комітету з питань антикорупційної політики від 15 січня 2020 року в рамках практики проведення закритих засідань Комітету із правоохоронними органами.

Інформуправління Апарату ВР нагадує, що заслуховування Звіту Національного антикорупційного бюро України відбудеться під час відкритого засідання Комітету з питань антикорупційної політики 12 лютого 2020 року у приміщенні Комітету, як заплановано рішенням від 15 січня 2020 року.

Фото: iportal.rada.gov.ua