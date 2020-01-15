Ситника кличуть на антикорупційний комітет Ради для звіту

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики запросить директора Національного антикорупційного бюро Артем Ситник представити 12 лютого звіт про роботу НАБУ за пів року.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я як голова комітету направлю листа до Антикорупційного бюро і поінформую, що 12 лютого ми чекаємо на Артема Ситника, для того щоб почути звіт і поставити всі питання", - сказала голова комітету Анастасія Красносільська.

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Вона додала, що відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро" до 10 лютого НАБУ має подати в комітет звіт про роботу за пів року.