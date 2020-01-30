Антикорупційний суд звільнив Гримчака з-під варти

Вищий антикорупційний суд змінив колишньому заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу його адвокат Тетяна Матяш.

“ВАКС розглянув і задовольнив наше клопотання про зміну Юрію Гримчаку запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт”, - сказала вона.

Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.

14 листопада суд продовжив арешт Гримчака ще на два місяці.

24 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк тримання Гримчака під вартою на 53 дні (до 14 лютого 2020 року включно) із альтернативою внесення застави розміром 1 999 761 грн.

Фото: Апостроф