Гримчака етапували з Чернігівського СІЗО в Лукʼянівське — дружина

Ексзаммінстра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака перевели до Лук'янівського СІЗО.

Про це написала його дружина Юлія Гримчак на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вранці Юру етапували з Чернігівського СІЗО до Лук'янівського СІЗО Києва. Поки ми поняття не маємо: де він, з ким у камері, в яких умовах. Чекаємо повідомлення від детективів, які наполягали на переводі. Не одного порушення з боку арештанта не було", - написала вона.

Дружина Гримчака зазначила, що детективи обіцяли повідомити адвокатів про місце знаходження Гримчака, "але на цю годину не знають також нічого".

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Як повідомлялося, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив Гримчака під вартою.

14 листопада суд продовжив на два місяці арешт Гримчака.

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4 вересня Кабмін видав розпорядження про звільнення Гримчака з посади заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

15 січня Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила в силі ухвалу щодо продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою.