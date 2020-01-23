Гримчака етапували з Чернігівського СІЗО в Лукʼянівське — дружина
Про це написала його дружина Юлія Гримчак на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні вранці Юру етапували з Чернігівського СІЗО до Лук'янівського СІЗО Києва. Поки ми поняття не маємо: де він, з ким у камері, в яких умовах. Чекаємо повідомлення від детективів, які наполягали на переводі. Не одного порушення з боку арештанта не було", - написала вона.
Дружина Гримчака зазначила, що детективи обіцяли повідомити адвокатів про місце знаходження Гримчака, "але на цю годину не знають також нічого".
Як повідомлялося, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.
16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.
Апеляційний суд Чернігівської області залишив Гримчака під вартою.
14 листопада суд продовжив на два місяці арешт Гримчака.
4 вересня Кабмін видав розпорядження про звільнення Гримчака з посади заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
15 січня Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила в силі ухвалу щодо продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою.