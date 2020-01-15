Суд залишив ексзаступника міністра Гримчака під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу щодо продовження строку тримання під вартою ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"За результатами судового розгляду колегія суддів постановила залишити апеляційну скаргу захисника без задоволення. Дане рішення набирало законної сили з моменту його проголошення та оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.

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14 листопада суд продовжив арешт Гримчака ще на два місяці.

24 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк тримання Гримчака під вартою на 53 дні (до 14 лютого 2020 року включно) із альтернативою внесення застави розміром 1 999 761 грн.

Фото: 24 канал