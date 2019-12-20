Суд утричі зменшив заставу Гримчаку

ВАКС утричі зменшив суму застави колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, залишивши без змін обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Судова влада України.

"19 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду залишив запобіжний захід ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій у вигляді тримання під вартою без змін. Втім, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави із 3123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1041. Тобто, із 5 млн 999 тис. 283 гривень до 1 млн 999 тис. 761 гривні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання відбувалося у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває у Чернігівському слідчому ізоляторі.

Повідомляється також, що 11 грудня слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт “помічникові” ексзаступнику міністра, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження.

Як повідомлялося, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив Гримчака під вартою.

14 листопада суд продовжив на два місяці арешт Гримчака.

4 вересня Кабмін видав розпорядження про звільнення Гримчака з посади заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Ексзаступнику міністра та його помічнику повідомлено про підозру щодо одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фото: apostrophe.ua