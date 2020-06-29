У Грузії остаточно схвалили виборчі зміни до Конституції

Парламент Грузії остаточно підтримав зміни до Конституції щодо виборчої системи країни.

Про це повідомляє OC-Media.

"Грузинські законодавці підтримали зміни до Конституції щодо зміни виборчої системи країни на більш пропорційну", - йдеться у повідомленні.

У третьому та останньому читанні у понеділок депутати проголосували 117-ма голосами за запровадження змін, тоді як потрібно було здобути щонайменше 115 голосів.

Законопроєкт підтримали правляча партія «Грузинська мрія», опозиційний «Альянс патріотів» та десятки незалежних депутатів, які вийшли з «Грузинської мрії» після виборів 2016 року.

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Два опозиційних об'єднання - Об'єднаний національний рух (ООН) та партія Європейська Грузія бойкотували голосування, посилаючись на невиконану владою обіцянку звільнити затриманого активіста Георгія Руруа.

Зміни до виборчої системи були частиною угоди, укладеної за посередництва західних дипломатів у Тбілісі між урядом та опозицією за наслідками тривалих протестів у Тбілісі.

Згідно з новою системою, кількість депутатів, обраних пропорційно за партійними списками, збільшиться з 77 до 120, тоді як кількість одномандатних мажоритарних місць зменшиться з 73 до 30.

Законопроєкт гарантує, що партія повинна отримати щонайменше 40% голосів, щоб здобути більшість у парламенті. Він також встановлює поріг у 1% голосів для проходження партії до парламенту.

Зазначені зміни застосовуватимуться до 2024 року, коли виборча система має змінитися на повністю пропорційну.

Як повідомлялося, парламент Грузії у першому читанні схвалив зміни до Конституції щодо виборчої системи країни.

Як повідомлялося, восени минулого року у Тбілісі тривали протести, викликані провалом виборчої реформи. Тоді в адміністративному порядку затримано було багатьох активістів.