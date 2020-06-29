У Польщі понад 34 тисячі інфікованих коронавірусом, за добу - 247
Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.
“Кількість інфікованих коронавірусом – 34 154; 1444 особи померли”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 247 нових випадків інфікування, померли 6 хворих.
Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 20 897 людей.
У лікарнях країни перебувають 1797 пацієнтів із коронавірусом, 83 460 людей - на домашньому карантині, 14 469 осіб під епідеміологічним наглядом.
На цей час у Польщі проведено майже 1,5 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 24 тисяч.
Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12 шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 78 нових випадків інфікування, що становить 31,5% від загального показника по країні.
З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення.
Фото: АА