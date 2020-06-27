Кількість випадків COVID-19 у Польщі перевищила 33,7 тисячі

За минулу добу у Польщі виявлено 319 нових випадків інфікування коронавірусом, 6 людей померли. Загалом, кількість хворих на у Польщі зросла до 33 714, померли 1435 людей.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 33 714; 1435 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 319 нових випадків інфікування, померли 6 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 19 972 людини.

У лікарнях країни перебувають 1869 пацієнтів із коронавірусом, 89 294 людини - на домашньому карантині, 16 568 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено майже 1,5 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 20 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12 шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 81 новий випадок інфікування, що становить 25% від загального показника по країні.

Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський заявив у п'ятницю, що у випадку складної ситуації з коронавірусом восени у країні може бути відновлено деякі обмеження.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення.

Станом на ранок 27 червня кількість підтверджених випадків захворювання у світі становить 9 910 137, у т. ч. 497 001 летальний випадок. Одужали від недуги вже 5 360 856.