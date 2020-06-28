Експрезидент Словаччини йде з політики

Експрезидент Словаччини Андрей Кіска, глава партії «За людей», вирішив залишити політику через проблеми з серцем.

Про це він повідомив у Facebok.

«Здоров'я не дозволяє мені залишатися активним у політиці… У понеділок мені зроблять операцію… Я заявив керівництву партії «За людей» у п’ятницю, що більше не буду балотуватися на посаду голови партії на наступних виборах, які відбудуться 8 серпня», - написав Кіска.

Він зазначив, що спробував усе, що рекомендували лікарі за останні місяці, але це друга операція менш ніж за рік і третя за останні п’ять років. Кіска страждає на аритмію.

У пості він висловив розчарування тим, що його партія є молодшим партнером в урядовій коаліції після парламентських виборів у лютому, хоча при цьому зазначив, що члени партії займають кілька важливих постів.

Кіска також написав таку фразу: «моє тіло зібрало податок на сотні тисяч кілометрів, які я проїхав на машині по всій Словаччині в останні роки». Можливо, таким чином Кіска відповів на висунуті йому в грудні минулого року звинувачення в ухиленні від сплати податків у зв’язку з діяльністю його компанії Kiska Travel Agency (KTAG).