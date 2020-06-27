Греція з понеділка відкриває казино, літні табори та поновлює концерти

На тлі подальшого послаблення обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, уряд Греції оголосив у суботу, що з понеділка знову дозволять проведення концертів та конференцій, також відновлять роботу казино та літні табори.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"На тлі подальшого скасування обмежень, пов’язаних з поширенням коронавірусу, уряд оголосив у суботу про відновлення можливості проведення концертів та конференцій, а також роботи казино та літніх таборів у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Міністерство економічного розвитку Греції визначило вісім видів економічної діяльності, що будуть відновлені з понеділка: літні табори, кіно - та театральні їдальні, конференції та ярмарки, концерти, культурні ярмарки, кінотеатри, казино та канатні дороги.

Міністерство також попередило, що правила соціального дистанціювання та гігієнічні рекомендації повинні дотримуватися, щоб уникати поширення епідемії.

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Уряд Греції сподівається відкрити для міжнародних авіаперевезень всі летовища в країні з 1 липня, намагаючись врятувати туристичний сезон.

Як повідомлялося, уряд Греції 15 червня відновив роботу міжнародних летовищ в Афінах та Салоніках, відкривши країну для іноземців з метою відновити туристичну галузь після тримісячного карантину.