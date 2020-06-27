В Ісландії проходять вибори президента

Жителі Ісландії сьогодні обирають президента.

Про це повідомляє DW.

"В Ісландії в суботу, 27 червня, мешканці країни обирають президента, термін повноважень якого триває чотири роки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, беззаперечним фаворитом виборів є чинний президент, історик Ґудні Йоханнессон, який завершує свою першу чотирирічну каденцію. У 2016 році він став наймолодшим президентом в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1944 році.

Його основним суперником виступає бізнесмен Гудмундур Франклін Йонссон, засновник Право-зеленої партії Ісландії, яка в 2016 році злилася з іншою популістською партією.

За даними численних опитувань, Йоханнессон може бути переобраний з великою перевагою. Зокрема, дані дослідження, опубліковані 24 червня, засвідчили, що за Йоханессона готові проголосувати 93,5 відсотка опитаних, у той час як підтримка Йонссона становить близько 6,5 відсотка.

Очікується, що епідемія коронавірусу не матиме впливу на вибори, оскільки країна з населенням 365 тисяч осіб майже не відчула удару коронавірусної інфекції. На сьогодні в країні зафіксовано менше двох тисяч випадків COVID-19 і 10 смертей.

Однак на дільницях виборців просять триматися на відстані двох метрів одне від одного, їх забезпечують дезінфікуючими засобами для рук і рукавичками.

Виборчі дільниці в Ісландії зачиняються о 22 годині за місцевим часом. Результати голосування мають стати відомими вже завтра, 28 червня.

Президент в Ісландії виконує здебільшого представницькі функції, та все ж має певні важелі впливу на процеси в країні. Зокрема, він може накладати вето на ухвалені Альтингом (місцевим парламентом) закони, скликати референдуми. Крім того, його обов'язковому схваленню підлягає бюджет.