В Ісландії послабили карантин – дозволили збиратися до 200 осіб

Уряд Ісландії скасував частину карантинних обмежень, дозволивши громадські збори кількістю до 200 людей, а також запрацювали бари, нічні клубив та фітнес-центри.

Про це повідомляє Iceland Monitor.

"Сьогодні в Ісландії набирають чинності нові правила щодо громадських зборів", - йдеться у повідомленні.

Максимальна кількість людей, яким дозволено збиратися в одному місці, зросла з 50 до 200.

Від сьогодні бари та нічні клуби знову відкриваються, але вони повинні закриватися щовечора до 23 години.

Також сьогодні знову відкрилися фітнес-центри. Їм дозволили відкритись, але лише на половину місткості, очікується, що з 15 червня фітнес-центрам, а також басейнам, дозволять працювати на повну потужність.

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Правило соціального дистанціювання у 2 метри від сьогодні стало необов’язковим, але рекомендованим.

Згідно з даними Worldometer, з початку епідемії Covid-19 в Ісландії підтвердили 1804 випадків захворювання та 10 смертей інфікованих пацієнтів.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

Фото: Árni Steinn Viggósson