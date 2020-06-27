Канада вітає рішення Ірану передати “чорні скриньки” літака МАУ Франції

Канада вітає рішення Ірану нарешті дозволити експертний аналіз даних з бортових самописців збитого літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вітаємо сьогоднішнє оголошення на Раді ІКАО того, що Іран нарешті офіційно зобов’язався 20 липня звантажити інформацію бортових самописців рейсу МАУ PS752 у Бюро цивільної авіаційної безпеки та розслідування Франції”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що Канада й надалі слідкуватиме за тим, аби Іран не уник відповідальності. “Ми й надалі притягуватимемо Іран до відповідальності та вимагатимемо підзвітності, прозорості, правосуддя та компенсацій жертвам цієї трагедії, у тому числі ретельного, авторитетного й прозорого розслідування”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.

21 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака "МАУ".

Утім, в п’ятницю 26 червня на Раді ІКАО представники Ірану знову погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці, однак цього разу зобов’язалися зробити це конкретної дати.