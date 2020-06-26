У центрі Глазго нападник з ножем вбив двох людей

Про це повідомляє BBC.

«Чоловік був застрелений поліцією після того, як учинив напад з ножем у готелі в центрі Глазго. Внаслідок цього інциденту загинули ще 2 людини. А число поранених складає наразі 6. Усіх постраждалих швидко госпіталізували», - йдеться в повідомленні.

Police are dealing with a major incident in Glasgow city centre after reports of a multiple stabbing.



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Інцидент стався у 3-зірковому готелі «Park Inn». Шотландська федерація поліції підтвердила, що серед загиблих був поліцейський.

На місці події перебуває поліція. Подальші деталі цього інциденту з’ясовуються.

Фото: GETTY IMAGES