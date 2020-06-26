У центрі Глазго нападник з ножем вбив двох людей
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Укрінформ
У центрі шотландського міста Глазго чоловік учинив напад з ножем на людей, двох з них поранивши смертельно. Поліція застрелила нападника.
Про це повідомляє BBC.
«Чоловік був застрелений поліцією після того, як учинив напад з ножем у готелі в центрі Глазго. Внаслідок цього інциденту загинули ще 2 людини. А число поранених складає наразі 6. Усіх постраждалих швидко госпіталізували», - йдеться в повідомленні.
Police are dealing with a major incident in Glasgow city centre after reports of a multiple stabbing.— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 26, 2020
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Інцидент стався у 3-зірковому готелі «Park Inn». Шотландська федерація поліції підтвердила, що серед загиблих був поліцейський.
На місці події перебуває поліція. Подальші деталі цього інциденту з’ясовуються.
Фото: GETTY IMAGES