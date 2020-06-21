У британському Редінгу нападник з ножем вбив трьох людей, ще трьох поранив

У британському місті Редінг чоловік з ножем вбив трьох людей і поранив ще трьох, поліція розглядає напад як спробу теракту.

Про це повідомляє ВВС.

«Три людини загинуло і ще троє отримали серйозні поранення під час нападу з ножем в парку в Редінгу», - йдеться у повідомленні.

25-річного чоловіка було заарештовано за підозрою у вбивстві після затримання на місці події в парку Форбері Гарденс.

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Як зазначає Bloomberg, наразі напад розглядається як терористичний акт: «Відділ по боротьбі з тероризмом може підтвердити, що інцидент з нанесенням ударів, що стався вчора ввечері у Редінгу, тепер розглядається як теракт», - йдеться в заяві поліції.