Рада ЄС констатувала "обмежений" прогрес у переговорах з Британією щодо відносин після Brexit

Рада ЄС за письмовою процедурою ухвалила резолюцію, яка констатує лише "обмежений" прогрес у переговорах між ЄС і Британією щодо подальших відносин після завершення перехідного періоду, який за угодою про Brexit спливає 31 грудня.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС взяла до уваги рішення уряду Великої Британії не запитувати та відмовитися від продовження перехідного періоду, що передбачений Угодою про вихід. Це означає, що перехідний період завершиться 31 грудня 2020 року. … Рада ЄС підтверджує повну підтримку переговірнику ЄС та готовність досягти амбітної угоди, відповідно до директив на переговори від 25 лютого 2020 року… та бере до уваги обмежений прогрес, що був досягнутий у переговорах до цього часу", - йдеться у документі.

В ухваленій резолюції нагадуєтьмя, що 13 грудня 2019 року Європейська Рада прийняла резолюцію за статтею 50 Угоди ЄС (про вихід), в якій лідери ЄС наголосили на прагненні до якомога більш близького партнерства з Великобританією у майбутньому, відповідно до прийнятої Політичної декларації щодо принципів двосторонніх відносин.

Як зазначається, Рада ЄС буде продовжувати уважно стежити за ефективною імплементацією Угоди про вихід, зокрема, в частині щодо дотримання прав громадян. Особливу увагу європейська сторона приділятиме дотриманню протоколу до Угоди щодо майбутніх відносин між Ірландією і Північною Ірландією, очікує, що Велика Британія здійснить конкретні кроки до його виконання.

"Рада ЄС закликає країни-члени, інституції ЄС та всі зацікавлені сторони наростити роботу з підготовки та готовності на всіх рівнях та до будь-якого підсумку (переговорів), включаючи варіант без угоди", - йдеться в офіційному документі Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого цього року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

Для того, щоб вступити у новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.