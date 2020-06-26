П'яту добу в Латвії не реєструють нових випадків COVID-19
Укрінформ
П'ятий день поспіль у Латвії не фіксують нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє портал Delfi на основі аналізу даних Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC).
«У Латвії п'ятий день поспіль не зареєстровано жодного нового випадку COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією SPKC, за останні 24 години було проведено 1081 тест на коронавірус. Про нові випадки інфікування не повідомляється. Всього за час епідемії в Латвії зробили 142 794 тести. Було виявлено 1 111 хворих. 903 пацієнти одужали, 30 померли. Госпіталізовано 8 осіб, з яких один - з тяжким перебігом захворювання.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 560 947 випадків зараження коронавірусом, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 людей.