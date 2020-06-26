«Меморіал» визнав якутського шамана Габишева політв'язнем

Правозахисний центр «Меморіал» визнав якутського шамана Олександра Габишева політичним в'язнем.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Позбавлення волі застосовано до нього виключно через політичні та релігійні переконання, а також ненасильницького здійснення свободи пересування, висловлення думки, мирних зібрань, совісті та релігії. Ми закликаємо негайно і безумовно звільнити його і повністю реабілітувати з відшкодуванням шкоди», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це рішення прийнято згідно з міжнародним визначенням поняття «політичний в'язень».

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Габишев з Якутії, який називає себе шаманом, у березні 2019 року вирушив до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Стосовно шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в'язнем совісті і вимагали його звільнення. Наприкінці квітня Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Олександра Габишева і двох його прихильників, які разом з шаманом йшли в Москву. Вони поскаржилися на порушення права свободи пересування і права на неупереджений суд.

11 травня силовики штурмом взяли будинок шамана, а наступного дня під приводом необхідності здати тест на коронавірус помістили його в диспансер. Все це відбулося без відповідного рішення суду. Пізніше комісія лікарів диспансеру видала висновок про небезпеку Габишева для себе й оточення, а установа подала позов про недобровільну госпіталізацію Габишева, в якому йшлося, що до цього шаман нібито добровільно проходив лікування. Суд позов задовольнив.

1 червня диспансер подав позов про примусову госпіталізацію Габишева. 9 червня поліцейські також затримали і помістили в обсерватор прихильника Габишева - Євгена Ростокіна.

Наприкінці травня юристи, які допомагають Габишеву, подали до Європейського суду з прав людини ще одну скаргу - в зв'язку з тим, що його помістили в психоневрологічний диспансер в Якутську.