У Франції за добу – 81 випадок коронавірусу, 13 летальних

У Франції за попередню добу виявлено 81 випадок зараження коронавірусом і зареєстровано 13 летальних випадків.

Такі дані станом на 24 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом від початку пандемії у Франції зафіксовано 161 348 випадків коронавірусу, 29 731 людина померла. У лікарнях залишаються 9 299 пацієнтів, зокрема 658 у реанімації.

Нині усі регіони у межах метрополії Франції вважаються «зеленими» за рівнем епідеміологічної загрози. «Оранжевими» залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.

З 22 червня Франція перейшла на третій етап виходу з карантину. У країні послабили деякі обмежувальні заклади, зокрема цілковито поновлено роботу шкіл.

Надзвичайний санітарний стан у країні діятиме до 10 липня.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est