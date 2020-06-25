У Франції за добу – 81 випадок коронавірусу, 13 летальних
Такі дані станом на 24 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Загалом від початку пандемії у Франції зафіксовано 161 348 випадків коронавірусу, 29 731 людина померла. У лікарнях залишаються 9 299 пацієнтів, зокрема 658 у реанімації.
Нині усі регіони у межах метрополії Франції вважаються «зеленими» за рівнем епідеміологічної загрози. «Оранжевими» залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.
З 22 червня Франція перейшла на третій етап виходу з карантину. У країні послабили деякі обмежувальні заклади, зокрема цілковито поновлено роботу шкіл.
Надзвичайний санітарний стан у країні діятиме до 10 липня.
Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est