Дуда на конференції у Білому домі згадав про російську агресію в Україні

Присутність американських військ в Польщі є гарантією того, що можливий агресор не матиме у країні “м’якої посадки”.

Про це під час спільної прес-конференції в Білому домі з Дональдом Трампом заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“В 2014 році Росія напала на Україну, анексувала Крим, окуповує частини Донецької та Луганської областей, раніше напала на Грузію, а тому 2014 рік був роком побоювань (для Польщі – ред.). Сьогодні присутність американських військ в Польщі показує, що 5-та стаття Вашингтонського договору сприймається серйозно і якщо хтось хотітиме напасти на Польщу, то для нього не буде м’якої посадки”,- заявив Дуда.

Він додав, що у разі нападу найсильніша армія світу буде присутньою в Польщі і в разі необхідності підтримає польських військовослужбовців в захисті кордонів країни.

Відповідаючи на запитання, чи візит до США у день військового параду у Москві є збігом обставин чи продуманим ходом Дуда відповів: “Я представляю у США польські інтереси і не беру участі у парадах в Москві”.