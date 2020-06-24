Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину

Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину

Укрінформ
Прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова оштрафують на 153 євро за порушення вимог карантину — він прийшов до церкви без маски.

Про це повідомляє The Sofia Globe із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Болгарії.

"Прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова та членів його оточення оштрафують на близько 153 євро за порушення наказу МОЗ щодо носіння маски у закритих приміщеннях, після того як 23 червня Борисов відвідав церкву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штраф також повинні будуть заплатити журналісти, фотографи й знімальні групи, які також зайшли до церкви без масок.

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За день до цього Міністерство охорони здоров’я Болгарії на тлі нехтування людьми правил карантину знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях.

Як повідомлялося, за даними ресурсу Worldometer, станом на 24 червня у світі зареєстровано 9 354 326 випадків захворювання на COVID-19. З них 479 816 – летальні. 5 041 813 особи уже вилікувалися від коронавірусної хвороби.

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