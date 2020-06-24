В Італії за добу зареєстрували рекордно малу кількість нових випадків COVID-19

За останню добу в Італії зафіксували рекордно малу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 - всього 122.

Про це повідомляє La Stampa.

"Зафіксовано історичний мінімум нових випадків захворювання - 122, половина з яких (62) в регіоні Ломбардія, де вчора було зафіксовано 143 випадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що смертність унаслідок пандемії також зменшується - за добу в Італії померло 18 людей, а напередодні жертв було 23.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 в Італії наразі становить 238 833, з них летальних 34 675. Одужало вже 184 585 пацієнтів.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 9 353 735 випадків зараження коронавірусом, з них 479 805 летальних, одужало 5 041 711 осіб.

Фото: АА