Бойовики знову обстріляли з “Катюші” аеропорт Багдада

По міжнародному аеропорту Багдада була випущена одна ракета системи реактивного залпового вогню "Катюша".

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на департамент зв’язків із громадськістю Командування спільних операцій Іраку.

“Обстріл відбувся надвечір, коли невстановлені бойовики вистрілили ракетою з селища у районі Абу Гхрайб на заході Багдада”, - йдеться у публікації.

Зазначається, що внаслідок вибуху ракети ніхто не постраждав.

Xinhua нагадує, що аеропорт Багдада й військові бази США часто стають мішенями мінометних та ракетних обстрілів бойовиків.

“Обстріл трапився трохи більше, ніж за тиждень після того, як посадовці США й Іраку провели стратегічний відеодіалог, під час якого Штати пообіцяли й надалі скорочувати свою військову присутність у країні та підтвердили, що не мають на меті постійної військової присутності у Іраку”, - зауважує агентство.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США. База тоді не зазнала ушкоджень, про жертви не повідомлялося.