Бойовики знову обстріляли з “Катюші” аеропорт Багдада
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на департамент зв’язків із громадськістю Командування спільних операцій Іраку.
“Обстріл відбувся надвечір, коли невстановлені бойовики вистрілили ракетою з селища у районі Абу Гхрайб на заході Багдада”, - йдеться у публікації.
Зазначається, що внаслідок вибуху ракети ніхто не постраждав.
Xinhua нагадує, що аеропорт Багдада й військові бази США часто стають мішенями мінометних та ракетних обстрілів бойовиків.
“Обстріл трапився трохи більше, ніж за тиждень після того, як посадовці США й Іраку провели стратегічний відеодіалог, під час якого Штати пообіцяли й надалі скорочувати свою військову присутність у країні та підтвердили, що не мають на меті постійної військової присутності у Іраку”, - зауважує агентство.
Як повідомляв Укрінформ, 13 червня дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США. База тоді не зазнала ушкоджень, про жертви не повідомлялося.