У “зеленій зоні” Багдада знову вибухнули дві ракети

Дві ракети системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” Багдада.

Про це пише Xinhua із посиланням на джерела в міністерстві внутрішніх справ Іраку.

“Обстріл трапився незадовго до півночі, коли дві ракети впали у зеленій зоні, в якій знаходяться основні іракські урядові будівлі та посольство США”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі не надходило, однак на місці інциденту звучала сирена.

“Жодна із відомих груп не взяла на себе відповідальність за напад”, - додає Xinhua.

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Нагадаємо: добре укріплена “зелена зона” часто стає мішенню ракетних та мінометних ударів. Розташована на західному березі ріки Тигр територія має площу у близько 10 кв. км.