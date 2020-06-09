В Іраку розбився військовий американський літак, є постраждалі
Укрінформ
Четверо військових постраждали після того, як літак ВПС США врізався в стіну при посадці на авіабазі на півночі Іраку.
Про це повідомляє Rudaw із посиланням на речника коаліційних сил Майлса Кейггінса.
«Літак ВПС США з’їхав із посадкової смуги й врізався в бетонну стіну на військовій базі Таджі у понеділок вночі», - йдеться у повідомленні.
В результаті інциденту, що стався близько 22-ї години за місцевим часом, постраждали четверо людей, які знаходилися у самому повітряному судні.
Після аварії на борту літака спалахнуло полум’я, проте його було швидко погашено.
Наразі триває слідство, яке повинно встановити всі обставини інциденту.
Зазначається, що на військовій базі у Таджі перебувають американські військові, які тренують і надають поради місцевим солдатам у боротьбі проти терористичного угруповання «Ісламська держава».