В Іраку розбився військовий американський літак, є постраждалі

Четверо військових постраждали після того, як літак ВПС США врізався в стіну при посадці на авіабазі на півночі Іраку.

Про це повідомляє Rudaw із посиланням на речника коаліційних сил Майлса Кейггінса.

«Літак ВПС США з’їхав із посадкової смуги й врізався в бетонну стіну на військовій базі Таджі у понеділок вночі», - йдеться у повідомленні.

В результаті інциденту, що стався близько 22-ї години за місцевим часом, постраждали четверо людей, які знаходилися у самому повітряному судні.

Після аварії на борту літака спалахнуло полум’я, проте його було швидко погашено.

Наразі триває слідство, яке повинно встановити всі обставини інциденту.

Зазначається, що на військовій базі у Таджі перебувають американські військові, які тренують і надають поради місцевим солдатам у боротьбі проти терористичного угруповання «Ісламська держава».