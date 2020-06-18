Чотири ракети "Катюша" розірвалися у "зеленій зоні" Багдада

Чотири ракети системи реактивного залпового вогню "Катюша" розірвалися у "зеленій зоні" Багдада.

Про це повідомляє dpa.

«Як заявила іракська армія в четвер, чотири ракети "Катюша" впали у "зеленій зоні" Багдада…», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

Пізніше військові знайшли на південь від Багдада стартовий майданчик, з якого, ймовірно, запускалися ракети.

Поки що жодна з груп не взяла на себе відповідальність за інцидент.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня по міжнародному аеропорту Багдада були випущені три ракети "Катюша".

До цього, 13 червня, дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США. База Таджи не зазнала ушкоджень. Про жертви не повідомлялося.

Фото: Iraq's Security Media Cell/Twitter