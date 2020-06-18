Чотири ракети

Чотири ракети "Катюша" розірвалися у "зеленій зоні" Багдада

Укрінформ
Чотири ракети системи реактивного залпового вогню "Катюша" розірвалися у "зеленій зоні" Багдада.

Про це повідомляє dpa.

«Як заявила іракська армія в четвер, чотири ракети "Катюша" впали у "зеленій зоні" Багдада…», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

Пізніше військові знайшли на південь від Багдада стартовий майданчик, з якого, ймовірно, запускалися ракети.

Поки що жодна з груп не взяла на себе відповідальність за інцидент.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 червня по міжнародному аеропорту Багдада були випущені три ракети "Катюша".

До цього, 13 червня, дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США. База Таджи не зазнала ушкоджень. Про жертви не повідомлялося.

Фото:  Iraq's Security Media Cell/Twitter

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