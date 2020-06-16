Три ракети “Катюша” впали поблизу аеропорту Багдада – ЗМІ

По міжнародному аеропорту Багдада були випущені три ракети "Катюша".

Про це повідомляє Xinhua.

«Як повідомили іракські військові у вівторок, три ракети "Катюша" впали по периметру іракського міжнародного аеропорту Багдада, що не призвело до жертв», - йдеться у публікації.

Як зазначається, атака сталася в перші години після опівночі, коли ракети запустили з мікрорайону Аль-Макасіб в західній частині міста, повідомляє пресслужба Іракського командування спільних операцій (JOC).

В ході пошукової операції в цьому районі сили безпеки знайшли дерев’яні конструкції, які використовуються як основи для закріплення ракетних установок, додається в заяві JOC.

Поки що жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США. База Таджи не зазнала ушкоджень. Про жертви не повідомлялося.