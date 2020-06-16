Три ракети “Катюша” впали поблизу аеропорту Багдада – ЗМІ

Три ракети “Катюша” впали поблизу аеропорту Багдада – ЗМІ

Укрінформ
По міжнародному аеропорту Багдада були випущені три ракети "Катюша".

Про це повідомляє Xinhua.

«Як повідомили іракські військові у вівторок, три ракети "Катюша" впали по периметру іракського міжнародного аеропорту Багдада, що не призвело до жертв», - йдеться у публікації.

Як зазначається, атака сталася в перші години після опівночі, коли ракети запустили з мікрорайону Аль-Макасіб в західній частині міста, повідомляє пресслужба Іракського командування спільних операцій (JOC).

В ході пошукової операції в цьому районі сили безпеки знайшли дерев’яні конструкції, які використовуються як основи для закріплення ракетних установок, додається в заяві JOC.

Читайте також: В Іраку ракетами обстріляли базу, де розміщені військові США

Поки що жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США. База Таджи не зазнала ушкоджень. Про жертви не повідомлялося.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-