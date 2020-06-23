Канада наполягає на прозорому розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Іран мусить забезпечити ретельне й прозоре розслідування збиття літака МАУ поблизу Тегарана.

Про це йшлося під час розмови між міністрами закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та Ірану Джавадом Заріфом, повідомили у канадському МЗС.

“Міністр Шампань дав чітко зрозуміти: Іран мусить вжити негайних кроків, аби упевнитися в проведенні усеохопного, прозорого розслідування та наданні належної компенсації родичам”, - заявили у МЗС Канади.

У відомстві додали, що глава МЗС Ірану “погодився розпочати перемовини стосовно репарацій й поінформувати Канаду й інші скорботні держави під час наступної зустрічі Міжнародної групи координації та реагування”.

”Канада “й надалі співпрацюватиме із партнерами, аби упевнитися, що Іран дотримується своїх зобов’язань, а також аби забезпечити прозорість, підзвітність, справедливість та заспокоєння родичів жертв цієї трагедії”, - зазначили у міністерстві.

Окрім цього у відомстві підтвердили, що Іран взяв зобов’язання незабаром відправити бортові самописці до Франції на розшифровку, детально розповівши про цей план в ІКАО цього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади. Також серед загиблих — громадяни України, Ірану, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Читайте також: Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою збитого літака МАУ.

Фото: АА